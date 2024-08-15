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07:27, 15 августа 2024Мир

Российский посол высказался о возможных контактах с Залужным

Посол Келин заявил об отсутствии дипломатических контактов между РФ и Украиной

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Российский посол в Великобритании Андрей Келин высказался о возможных контактах с новым послом Украины в Лондоне Валерием Залужным. В разговоре с РИА Новости он заявил, что дипломатических контактов между Москвой и Киевом в нынешних условиях нет.

«Судя по его публичным выступлениям, Валерий Залужный осваивается в новой роли довольно активно и кардинально меняет прежний профиль», — добавил дипломат.

Ранее Келин сообщил, что спецслужбы Великобритании предпринимали попытки вербовать или запугивать дипломатов российского посольства в Лондоне. Он отметил, что такие случаи бывают, и назвал их неприемлемыми.

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      Маргарита Пименова
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