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12:06, 15 августа 2024Бывший СССР

Российский военный сбил головой дрон и выжил

Военкор Коц: боец ВС России сбил головой дрон ВСУ и выжил

Российский военный головой сбил дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выжил. Об этом рассказал военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале.

Как видно на опубликованных им кадрах, дрон медленно подлетает к военнослужащему и зависает рядом с его головой. В ответ на это боец Вооруженных сил (ВС) России подпрыгивает и бьет его головой.

«Дрон атакует, и солдат выпадом вперед бьет беспилотник головой. Взрыв. Дым рассеивается, и наш богатырь спокойно уходит в лес. Как тут не поверить, что Бог на нашей стороне!» — написал Коц.

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      Александр Курбатов
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