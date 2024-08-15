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09:28, 15 августа 2024Россия

Российский восьмиклассник надругался над мальчиком в подъезде дома

В Петербурге восьмиклассник надругался над девятилетним мальчиком в подъезде

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Выборгском районе Санкт-Петербурга восьмиклассник надругался над девятилетним мальчиком в подъезде дома. Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным издания, россиянка обратилась в полицию и рассказала, что ее сын познакомился в школьном дворе с неизвестным, тот начал переписку, скидывал видео однополого секса, а позже развратил несовершеннолетнего.

Следователи возбудили по данному факту уголовное дело. Через некоторое время удалось задержать подозреваемого, им оказался 14-летний подросток. Его пока поместили в изолятор временного содержания.

Ранее сообщалось, что в Тарумовском районе Дагестана 16-летний подросток надругался над младшим братом.

До этого в Ленинградской области 20-летний мужчина изнасиловал 16-летнюю знакомую в ангаре. Молодого человека задержали и доставили в полицейский отдел.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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