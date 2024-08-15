Центробанк резко повысил курс рубля

Центробанк понизил курсы доллара и евро на 1,2 и 2 рубля

Банк России установил официальные курсы валют на пятницу, 16 августа, зафиксировав резкое укрепление рубля. Доллар потерял 1,2 рубля, опустившись до 88,8 рубля, а евро — почти два рубля, снизившись до 98,32 рубля, говорится на сайте Центробанка.

Юань опустился на 14 копеек, до 11,93 рубля. Ранее на этой неделе российская валюта опустилась к доллару и евро до многомесячных минимумов. Курс доллара впервые с мая превысил 92 рубля, а курс евро впервые с апреля — 100 рублей.

Индекс Мосбиржи потерял более процента и вновь двинулся в сторону годового минимума. По состоянию на 18:10 он опустился до 2837 пунктов, хотя накануне поднимался выше 2900 пунктов.

Ранее эксперты объяснили аномалии в официальном курсе доллара, в том числе высокую волатильность и расхождение с курсом юаня, слабой активностью арбитражеров, а также ухудшением расчетов с Китаем. Последнее обстоятельство могло привести к увеличению спроса на американскую валюту.