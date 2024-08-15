Helsingin Sanomat: этнический русский может занять пост мэра Хельсинки

Этнический русский, выходец из переехавшей в Финляндию псковской семьи, вице-мэр Хельсинки Даниэль Сазонов может занять мэрский пост в столице. Об этом пишет финская газета Helsingin Sanomat.

«Мне ясно, что я готов работать в полную силу ради Хельсинки и жителей Хельсинки», — цитирует Сазонова издание, называя его одним из ключевых фаворитов на предстоящих выборах в 2025 году.

Ранее выигравший на выборах мэра в колумбийском городе Тунха уроженец Саратова признался, что испытывает тоску по родине, и хочет вернуться домой.

