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15:01, 15 августа 2024Мир

Русского назвали фаворитом на выборах мэра финской столицы

Helsingin Sanomat: этнический русский может занять пост мэра Хельсинки
Даниэль Сазонов

Даниэль Сазонов. Фото: Pekka Mustonen / Wikipedia

Этнический русский, выходец из переехавшей в Финляндию псковской семьи, вице-мэр Хельсинки Даниэль Сазонов может занять мэрский пост в столице. Об этом пишет финская газета Helsingin Sanomat.

«Мне ясно, что я готов работать в полную силу ради Хельсинки и жителей Хельсинки», — цитирует Сазонова издание, называя его одним из ключевых фаворитов на предстоящих выборах в 2025 году.

Ранее выигравший на выборах мэра в колумбийском городе Тунха уроженец Саратова признался, что испытывает тоску по родине, и хочет вернуться домой.

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      Глеб Бажуткин
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