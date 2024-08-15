Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:14, 15 августа 2024Россия

Соратник Кадырова оценил силы ВСУ в Судже

Алаудинов заявил, что ВСУ не контролируют Суджу на 100 процентов

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не контролируют город Суджу в Курской области на 100 процентов. Об этом сообщил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия-24».

«В Судже до сих пор остаются еще наши формирования, то есть враг не контролирует Суджу на все 100 процентов», — заявил Алаудинов.

По его словам, силы ВСУ с каждый днем тают, несмотря на временное преимущество за счет сосредоточения большого количества ресурсов на один участок.

Ранее Алаудинов сообщил о зачистке от ВСУ села Мартыновка в Курской области. Еще в двух населенных пунктах зачистка продолжается, добавил он.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются 10-й день — ВСУ перебросили более 11 тысяч украинских военнослужащих в регион. По последним данным, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      «Иван, иди пей водка!» Боец ВСУ в каске СС издевался над пенсионером в Судже. За его поимку пообещали миллионы рублей

      Налоговая заблокировала счета компании солиста Uma2rman

      Минобороны показало видео с захваченными в плен в Курской области бойцами ВСУ

      Волонтер в красном жилете спас от самоубийства 469 человек

      Ставший жертвой издевательств бойцов ВСУ в нацистских касках 74-летний россиянин пропал

      Haval назвала цены на новые кроссоверы

      34-летний житель Курской области избежал расстрела ВСУ благодаря бабушке

      Обнаружено необычное поведение космических лучей

      Денежные переводы россиян в соседнюю страну рухнули

      Белоусов провел совещание по обеспечению безопасности приграничья России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше