Стало известно о вызове Залужного в Киев

Шарий: экс-главкома ВСУ Залужного вызвали в Киев из Британии

Экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, который занимает пост посла в Британии, вызвали в Киев. Об этом заявил украинский оппозиционный блогер Анатолий Шарий в Telegram-канале.

«Залужного вызвали в Киев», — написал он. При этом он не привел никаких подробностей произошедшего.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) требовало от Зеленского отменить подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». По данным издания, украинский лидер согласился отменить операцию и отдал соответствующей приказ Залужному, однако главком его проигнорировал.