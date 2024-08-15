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16:02, 15 августа 2024Россия

Ставший жертвой издевательств бойцов ВСУ в нацистских касках пенсионер пропал

В Судже пропал ставший жертвой издевательств ВСУ 74-летний пенсионер

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

74-летний мужчина из Курской области, который стал жертвой издевательств бойцов ВСУ, пропал без вести. Об этом пишет Mash.

Пенсионера никто не видел уже 10 дней. Пользователь, опубликовавший ролик с издевательствами, написал: «Не переживайте, русиш швайне не дошел до своей водки».

Видео было снято 11 августа в селе Заолешенка Суджанского района. Сообщается, что 74-летний мужчина искал военных ВС РФ, но наткнулся на бойцов ВСУ, которые были переодеты в нацисткую форму.

Видео распространилось в соцсети 15 августа. На кадрах показаны издевательства над пенсионером. Украинские военные называли его «русской свиньей».

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов назвал общее число зашедших в Курскую область украинских солдат.

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      Яна Лаушкина
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