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18:15, 15 августа 2024Путешествия

Стюардесса раскрыла истинную цель вежливого приветствия пассажиров в самолете

Фото: PxHere

Стюардесса рассказала, зачем на самом деле экипаж вежливо приветствует пассажиров при посадке в самолет. Этим секретом она поделилась в личном блоге @ioanaiachim в TikTok.

Бортпроводница Wizz Air Иоана объяснила, что истинная цель не только в том, чтобы проявить любезность и гостеприимство. По ее словам, так члены экипажа оценивают, готов ли человек к полету.

«Это необходимо, чтобы проверить, не слишком ли вы пьяны или больны, чтобы лететь», — пояснила она.

Публикация стюардессы удивила пользователей сети. «Ха-ха, я считал, это для проверки наших посадочных талонов», «Я в отчаянии, думал, они со мной флиртуют», — писали они в комментариях.

Ранее бортпроводница авиакомпании Tui посоветовала подписчикам никогда не надевать в самолет шорты. По ее словам, это негигиенично.

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      Мария Борисова
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