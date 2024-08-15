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14:47, 15 августа 2024Наука и техника

Обнаружено необычное поведение космических лучей

Nature Astronomy: обнаружено необычное поведение космических лучей

Фото: ESA / Hubble

Ученые Австралийского национального университета обнаружили необычное поведение космических лучей в звездном скоплении Terzan 5, которое представляет собой гигантскую галактическую «комету». Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Космические лучи представляют собой атомные ядра и элементарные частицы, разогнанные почти до скорости света, и из-за большой энергии они способны проникать в верхние слои атмосферы Земли. Однако их траектории в межзвездной среде часто становятся непредсказуемыми, что долгое время оставалось загадкой для астрономов.

Для изучения этого феномена исследователи наблюдали за гамма-излучением, исходящим из звездного скопления Terzan 5. Звездное скопление является обильным источником космических лучей, поскольку содержит большую популяцию быстро вращающихся и намагниченных остатков звезд, называемых миллисекундными пульсарами, которые разгоняют космические лучи до чрезвычайно высоких скоростей.

Космические лучи, взаимодействуя с фотонами звездного света, образуют гамма-лучи, которые сохраняют направление движения, но не отклоняются магнитными полями. Это позволило ученым измерить скорость изменения направления космических лучей. Выяснилось, что гамма-лучи, создаваемые космическими лучами, не совпадают с положением звезд в скоплении Terzan 5, а исходят из области на расстоянии 30 световых лет от них. Это несоответствие стало ключом к пониманию взаимодействия космических лучей с межзвездными магнитными полями и их флуктуациями.

Ученые предположили, что звездное скопление Terzan 5 движется через галактику с огромной скоростью, создавая вокруг себя своего рода магнитный хвост. Космические лучи, выпущенные скоплением, изначально движутся вдоль этого хвоста, но постепенно их траектории меняются из-за флуктуаций магнитных полей.

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      Александр Еникеев
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