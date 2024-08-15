Стало известно обязательное условие Тейлор Свифт для замужества

Американская певица Тейлор Свифт готова выйти замуж только при условии того, что перед этим будет заключен «жесткий брачный контракт». Об этом пишет Life & Style со ссылкой на инсайдера.
По словам собеседника издания, певица и ее возлюбленный, 34-летний известный игрок в американский футбол Трэвис Келси, уже давно считают себя неофициально помолвленными и «на 100 процентов настроены провести остаток своей жизни вместе и создать семью».
«Тейлор ни за что не пойдет к алтарю без брачного контракта. Они оба хотят все выяснить до того, как Трэвис встанет на одно колено», — поделился источник.
Ранее австрийская полиция задержала подозреваемых в подготовке теракта на концерте Свифт.