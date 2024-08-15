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16:31, 15 августа 2024Культура

Стало известно обязательное условие Тейлор Свифт для замужества

Life & Style: Тейлор Свифт выйдет замуж после заключения брачного контракта

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Американская певица Тейлор Свифт готова выйти замуж только при условии того, что перед этим будет заключен «жесткий брачный контракт». Об этом пишет Life & Style со ссылкой на инсайдера.

По словам собеседника издания, певица и ее возлюбленный, 34-летний известный игрок в американский футбол Трэвис Келси, уже давно считают себя неофициально помолвленными и «на 100 процентов настроены провести остаток своей жизни вместе и создать семью».

«Тейлор ни за что не пойдет к алтарю без брачного контракта. Они оба хотят все выяснить до того, как Трэвис встанет на одно колено», — поделился источник.

Ранее австрийская полиция задержала подозреваемых в подготовке теракта на концерте Свифт.

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