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04:34, 15 августа 2024Мир

Трамп созвонился с Нетаньяху для обсуждения сделки по Газе

Axios: Трамп обсудил с Нетаньяху сделку по Газе и освобождении заложников

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп поговорил по телефону с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на двух американских чиновников.

По словам источников, беседа политиков состоялась 14 августа. Уточняется, что Трамп и Нетаньяху обсудили сделку о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Подробности разговора неизвестны, отметил собеседник издания.

Ранее турецкая газета Hürriyet писала, что палестинское радикальное движение ХАМАС через египетских и катарских посредников сообщило Израилю о готовности заключить соглашение о перемирии в Газе.

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      Марина Совина
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