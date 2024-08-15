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10:15, 15 августа 2024Путешествия

Туман помешал двум пассажирским самолетам приземлиться в российском городе

78.ru: два самолета ушли на запасные аэродромы из-за тумана в Пулково

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Двум самолетам пришлось уйти на запасные аэродромы из-за тумана, накрывшего аэропорт Санкт-Петербурга Пулково. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Уточняется, что Пулково работает в условиях ограниченной видимости с 7:15, но продолжает обслуживать суда и пассажиров. Двум пассажирским лайнерам пришлось приземляться на запасных аэродромах по решению авиакомпаний. В пресс-службе также отметили, что значительных задержек на вылет в аэропорту нет.

В конце июля в аэропорту Новосибирска произошла задержка около 30 рейсов на прилет — им также помешал густой туман в городе. Вылеты из гавани Толмачево были отложены.

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      Алина Черненко
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