Туман помешал двум пассажирским самолетам приземлиться в российском городе

78.ru: два самолета ушли на запасные аэродромы из-за тумана в Пулково

Двум самолетам пришлось уйти на запасные аэродромы из-за тумана, накрывшего аэропорт Санкт-Петербурга Пулково. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Уточняется, что Пулково работает в условиях ограниченной видимости с 7:15, но продолжает обслуживать суда и пассажиров. Двум пассажирским лайнерам пришлось приземляться на запасных аэродромах по решению авиакомпаний. В пресс-службе также отметили, что значительных задержек на вылет в аэропорту нет.

В конце июля в аэропорту Новосибирска произошла задержка около 30 рейсов на прилет — им также помешал густой туман в городе. Вылеты из гавани Толмачево были отложены.

