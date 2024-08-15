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18:21, 15 августа 2024Мир

В Германии предложили способ завершить конфликт на Украине

Бартш: Германия с помощью дипломатии должна помочь решить конфликт на Украине
Дитмар Бартш

Дитмар Бартш. Фото: Michele Tantussi / Reuters

Германии следует принять активное участие в урегулировании украинского конфликта с помощью дипломатии. С таким предложением выступил депутат бундестага Дитмар Бартш в интервью телеканалу Welt.

«Я считаю, что Германия должна взять на себя более активную роль, и эта роль — дипломатия», — отметил немецкий депутат.

По словам Бартша, поставки Киеву оружия не помогут разрешить этот конфликт. Кроме того, добавил он, переданное Вооруженным силам Украины (ВСУ) вооружение из западных стран не принесло украинской стороне успехов на поле боя.

Ранее член бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что деньги, которые Берлин вкладывает в конфликт на Украине, следует инвестировать в экономику ФРГ. По ее словам, действия немецкого правительства могут привести к упадку экономики страны. Германия нуждается в инвестициях в гражданскую инфраструктуру государства, а не в том, чтобы деньги налогоплательщиков выделялись на дорогостоящее оружие для Киева, подчеркнула она.

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      Виктория Кондратьева
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