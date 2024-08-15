В МИД отреагировали на запрос ООН о доступе в три российских региона

Захарова назвала очередным перформансом запрос ООН о доступе в три области РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала очередным перформансом запрос Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о доступе в три российских региона — Курскую, Брянскую и Белгородскую области. Ее слова приводит ТАСС.

«Мы имеем дело с очередным перформансом, когда правочеловеческая проблематика используется в качестве политического инструмента», — отметила она.

Захарова добавила, что экспертов примут в постпредстве РФ в Женеве и представят им факты с целью «ликвидировать безграмотность и притушить цинизм».

13 августа УВКПЧ запросило у России доступ для отправки своей миссии в Курскую область. 15 августа официальный представитель организации Элизабет Троссел рассказала, что УВКПЧ запросило у Москвы доступ в три российских области — Курскую, Брянскую и Белгородскую.