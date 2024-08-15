В Молдавии оппозиционный депутат рассказала об угрозах в свой адрес

В Молдавии депутат парламента Таубер заявила, что получает угрозы

В Молдавии депутат парламента Марина Таубер, входящая в оппозиционный блок «Победа», получает угрозы своей жизни. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия 24".

По ее словам, она получила угрозу на личный номер и в Telegram с фотографией окровавленного ножа и «не очень приятным сообщением».

Ранее в Молдавии суд отказал Марине Таубер в праве покидать страну. 12 августа суд вынес решение, согласно которому оппозиционному депутату запрещено покидать страну в течение 60 суток.

До этого блок «Победа» обжаловал запрет на участие в президентских выборах. Таубер заявила, что запрет продиктован президентом республики Майей Санду.