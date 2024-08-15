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21:59, 15 августа 2024Мир

В Пентагоне высказались о поставках Украине ракет дальнего радиуса

РИА Новости: Пентагон не в курсе планов по поставке ВСУ ракет дальнего радиуса
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: US Joint Staff Source / Global Look Press

Министерству обороны США неизвестно о решении американского лидера Джо Байдена поставить Украине крылатые ракеты дальнего радиуса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Пентагона.

В совете национальной безопасности Белого дома не ответили на запрос агентства с просьбой прокомментировать, планируется ли передача Вашингтоном данного вида вооружений.

Ранее в Пентагоне заявили, что Вооруженные силы Украины не нарушали запрет на удары вглубь российской территории дальнобойным оружием.

13 августа Госдепартамент США объявил, что Вашингтон не причастен к вторжению украинской армии в Курскую область и к подготовке этой операции.

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      Марина Совина
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