В Пентагоне высказались о поставках Украине ракет дальнего радиуса

РИА Новости: Пентагон не в курсе планов по поставке ВСУ ракет дальнего радиуса

Министерству обороны США неизвестно о решении американского лидера Джо Байдена поставить Украине крылатые ракеты дальнего радиуса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Пентагона.

В совете национальной безопасности Белого дома не ответили на запрос агентства с просьбой прокомментировать, планируется ли передача Вашингтоном данного вида вооружений.

Ранее в Пентагоне заявили, что Вооруженные силы Украины не нарушали запрет на удары вглубь российской территории дальнобойным оружием.

13 августа Госдепартамент США объявил, что Вашингтон не причастен к вторжению украинской армии в Курскую область и к подготовке этой операции.