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14:23, 15 августа 2024Бывший СССР

В Раде заявили об ожидании более 10 миллиардов долларов от партнеров

Депутат Пидласа: Киев ожидает от партнеров 10,5 миллиарда долларов до конца года

Фото: РИА Новости

Киев рассчитывает получить от международных партнеров около 10,5 миллиарда долларов (около 934 миллиардов рублей) до конца 2024 года. Об этом заявила депутат Верховной Рады Украины, председатель бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа, ее слова приводятся на сайте правящей партии «Слуга Народа».

«От США мы ожидаем 3,95 миллиарда долларов, но при реализации конкретных реформ, в частности в таможне и Счетной палате. Соответствующие законы должен быть принят парламентом», — рассказала она.

По словам депутата, Украина также ожидает двух траншей от Международного валютного фонда на сумму в 2,2 миллиарда долларов. Кроме того, еще 4 миллиарда долларов Киеву должен передать Европейский союз.

Ранее аналитики американской корпорации Fitch Ratings понизили долгосрочный кредитный рейтинг Украины с C («дефолт неизбежен») до RD («ограниченный дефолт»). Снижение рейтинга до опасного уровня произошло на фоне отсутствия выплат на общую сумму 750 миллионов долларов со стороны Украины после истечения десятидневного льготного периода по купону по еврооблигациям 2026 года.

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      Александр Курбатов
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