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07:33, 15 августа 2024Путешествия

В Сочи девушке вспороло живот винтом от катера

Девушке из Копейска вспороло живот винтом от катера на отдыхе в Сочи

Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

17-летней девушке из Челябинской области, приехавшей на отдых в Сочи, вспороло живот винтом от катера. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ в своем Telegram-канале.

«Во время купания к несовершеннолетней на близкое расстояние подплыл катер, в результате чего винты судна задели ее живот. Потерпевшая — жительница Копейска. Сейчас она находится под присмотром врачей», — сообщили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по части 1.1 статьи 263 Уголовного кодекса РФ («нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного, морского и внутреннего водного транспорта»). Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования и его результатах.

Ранее пьяный турист заснул под пальмой в Сочи, был арестован и стал фигурантом административного дела. На спящего на улице туриста пожаловались в соцсетях жители популярного российского курорта.

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      Артём Верейкин
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