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23:47, 15 августа 2024Бывший СССР

В США заявили о больших потерях ВСУ при нападении на Белгородскую область

WP: при попытке нападения ВСУ на Белгородскую область погибли многие солдаты

Фото: Toby Melville / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери в ходе неудавшейся атаки на Белгородскую область. Об этом сообщило издание Washington Post (WP) со ссылкой на источники в украинской армии.

По словам собеседников издания, Белгородская область была подготовлена к возможному вторжению. Подходы к российскому региону были заминированы и укреплены противотанковыми заграждениями. Из-за этого части ВСУ не смогли далеко продвинуться и практически сразу попали под интенсивные обстрелы и атаки беспилотников.

Один из украинских военных признался, что ВСУ понесли серьезные потери. Тела погибших были брошены на поле боя, а раненых солдат эвакуировала бронетехника.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ продолжают снимать резервы с передовой для направления в Курскую область. С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

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      Евгений Силаев
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