Джонсон: США могут сместить Зеленского из-за вторжения ВСУ в Курскую область

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил, что на фоне вторжения ВСУ в Курскую область американские власти могут рассматривать сценарий смещения президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, «провалившееся наступление» в Курской области стало катастрофическим фиаско для Киева. Джонсон подчеркнул, что вина лежит на украинском лидере. «Из-за этого есть подозрения, что Запад разрабатывает планы по замене Зеленского кем-то, кто будет более открыт к переговорам с Россией», — сказал он.

По его мнению, правительство Соединенных Штатов понимает, что из-за действий украинской армии уменьшаются шансы на завершение конфликта мирным путем. Он подчеркнул, что это может привести к плачевным последствиям как для Украины, так и для Запада.

Ранее телеканал Sky News сообщил со ссылкой на источник, что в ходе атаки на Курскую область ВСУ используются британские танки Challenger 2. В сети также появилось видео уничтожения иностранного танка, используемого украинскими бойцами в Курской области.