Военный ВКС Ирана погиб из-за израильского удара по Сирии

Fars: иранский военный советник скончался после атаки США и Израиля по Сирии

Военный советник Воздушно-космических сил (ВКС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) полковник Ахмадреза Афшари скончался от ран, полученных при атаке США и Израиля по Сирии в последние недели. Об этом сообщает агентство Fars.

«Полковник Ахмадреза Афшари погиб из-за ран, полученных в результате воздушной бомбардировки со стороны коалиции, нарушившей [границы] Сирии», — заявил командующий Революционной гвардией Хосейн Салами.

Точная дата удара неизвестна, однако иранские СМИ отмечают, что Афшари получил травмы в период с конца июля по начало августа.

Уточняется, что США и Израиль наносят в Сирии удары по группировкам, связанным с Ираном.

Ранее МИД Сирии призвал США незамедлительно покинуть оккупированные ими территории страны. В сирийском внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что американские военные должны прекратить ущемлять права жителей севера и северо-востока Арабской Республики, поддерживая курдские «Сирийские силы самообороны».