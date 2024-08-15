Врач назвала причины пролетающего «за три дня» лета

Невролог Демьяновская: у взрослых время бежит быстрее по четырем причинам

Один и тот же промежуток времени дети и взрослые ощущают по-разному, поэтому кажется, что в детстве время течет медленнее, а в сознательном возрасте быстро. Четыре причины этого явления назвала врач-невролог Екатерина Демьяновская в беседе с Life.ru.

По ее словам, одной из причин ощущения быстротечности времени является то, что человек не может не соотносить временной отрезок со всей прожитой жизнью. «Например, четыре года для двадцатилетнего студента — это пятая часть жизни, поэтому ему трудно поверить, что время до диплома пролетит быстро, как утверждает шестидесятилетний преподаватель», — отметила. она. При этом для пятилетнего ребенка четыре года — это почти вся его жизнь, поэтому они для него не «пролетают».

Кроме того, добавила Демьяновская, люди склонны воспринимать время, исходя из опыта. Так, чем больше поступает новой информации в мозг, тем дольше кажется день. Поэтому насыщенные событиями дни воспринимаются как более длинные и остаются в памяти. У детей опыта еще мало, поэтому каждый день для них насыщен учебой и познанием мира. Многие вещи, привычные для взрослых, для них являются новой информацией, требующей обработки мозгом.

Также, добавила невролог, на ощущение текущего времени влияет впечатлительность. Она объяснила, что с годами это качество притупляется: человек чаще вспоминает прошлое или занят планированием будущего, поэтому не находится «здесь и сейчас». В связи с этим текущий отрезок времени не запоминается. У детей же многое вызывает яркие эмоции, поэтому они постоянно пребывают в моменте.

Последней причиной ощущения быстро пролетающей жизни, которую выделила врач, является снижение скорости работы мозга. Демьяновская обратила внимание, что она снижается с возрастом из-за стресса, сердечно-сосудистых заболеваний, нейродегенерации и после черепно-мозговых травм. Нейронные связи образуются менее эффективно, на обработку сигналов требуется большее количество времени, мышление замедляется и кажется, что время течет быстрее, пояснила невролог. По ее словам, чтобы это предотвратить, надо тренировать память, общаться, гулять на свежем воздухе, правильно питаться и отказаться от курения и алкоголя.

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