Врезавшиеся в здание в российском городе вагоны грузового поезда попали на видео

Очевидцы сняли на видео врезавшиеся в здание вагоны грузового поезда в Оренбурге

Очевидцы сняли кадры с места крушения грузового поезда в Оренбурге. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Новости Оренбурга».

ЧП произошло на улице Донгузской около железнодорожной станции Меновой Двор.

На появившихся кадрах видны несколько вагонов, лежащих около забора. В результате крушения вагоны врезались в здание. На видео также попали сотрудники экстренных служб, приехавшие на место ЧП.

Информации о пострадавших пока нет.

Накануне в Самарской области пять вагонов с азотным удобрением сошли с рельсов. Инцидент произошел при отправлении с подгорочного парка грузового поезда. В результате три вагона опрокинулись на бок.