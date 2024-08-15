Врезавшиеся в здание в российском городе вагоны грузового поезда попали на видео

Очевидцы сняли кадры с места крушения грузового поезда в Оренбурге. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Новости Оренбурга».
ЧП произошло на улице Донгузской около железнодорожной станции Меновой Двор.
На появившихся кадрах видны несколько вагонов, лежащих около забора. В результате крушения вагоны врезались в здание. На видео также попали сотрудники экстренных служб, приехавшие на место ЧП.
Информации о пострадавших пока нет.
Накануне в Самарской области пять вагонов с азотным удобрением сошли с рельсов. Инцидент произошел при отправлении с подгорочного парка грузового поезда. В результате три вагона опрокинулись на бок.