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13:19, 15 августа 2024Россия

Врио губернатора рассказал о ситуации на Курской АЭС

Врио губернатора Курской области Смирнов сообщил о приезде Кириенко в Курчатов

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Курчатов, где расположена Курская атомная электростанция (АЭС). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram.

По словам чиновника, в рамках встречи он обсудил с Кириенко обстановку на Курской АЭС. «Ситуация на объекте стабильная, все процессы идут в штатном режиме. Министерство обороны и Росгвардия принимают все меры для обеспечения безопасности станции», — рассказал Смирнов.

Врио губернатора и Кириенко также посетили строительную площадку Курской АЭС-2. Смирнов отметил, что пуск строящегося реактора запланирован на декабрь. Помимо этого, они обсудили ситуацию в регионе и Курчатове, где продолжается реализация проектов по обновлению инфраструктуры и созданию комфортной среды.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ планировали захватить Курскую АЭС 11 августа. Об этом стало известно из оказавшихся в распоряжении российских военных материалов.

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Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Сначала ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. Согласно последним официальным данным на 12 августа, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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