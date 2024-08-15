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10:48, 15 августа 2024Силовые структуры

Взорвавшего гранату в салоне красоты бывшего вагнеровца нашли у проститутки

На Урале силовики нашли у проститутки напавшего на бывшую подругу экс-вагнеровца
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Силовики поймали бывшего бойца ЧВК «Вагнер», участвовавшего в специальной военной операции (СВО), Олега Седлака, взорвавшего страйкбольную гранату и напавшего на бывшую подругу в салоне красоты в Екатеринбурге. Об этом сообщает E1.ru.

На момент задержания экс-контрактник был пьян и находился в квартире с проституткой, уточняет Ura.ru.

В конце июля Седлак приехал в отпуск, а днем 14 августа ворвался в салон красоты, где находилась его бывшая возлюбленная. Мужчина метнул в нее страйкбольную гранату и стал стрелять из арбалета. Девушка получила небольшие повреждения. Седлак был трижды судим, в 2022 году прямо из колонии он ушел на СВО.

15 августа сообщалось, что полиция объявила в розыск 50-летнего Юрия Метелицу, сбежавшего из зоны специальной военной операции (СВО). Он заключил контракт с Минобороны во время отбытия наказания в колонии, где сидел за расправу над тремя жертвами.

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      Любовь Ширижик
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