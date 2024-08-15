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17:49, 15 августа 2024Экономика

В России неожиданно сильно подорожали арбузы

Арбузы в России подорожали в июле и августе на 20 процентов

Фото: Unsplash

В июле и августе россияне покупали арбузы в среднем на 20 процентов дороже, чем годом ранее. Такой вывод после анализа более 200 тысяч чеков за полтора месяца сделал «Контур. Маркет», на результаты исследования компании ссылается РИА Новости.

В тот же период в прошлом году арбуз в среднем стоил 57 рублей за килограмм, а в 2024-м — 68 рублей. При этом дыни подорожали всего на 3 процента — с 93 рублей за килограмм до 96 рублей. Несмотря на разную ценовую динамику, арбузов было продано на 3 процента больше, а дынь — на 12 процентов меньше.

Ранее источник «Коммерсанта» сообщил о возможном подорожании закупки продуктов для ретейлеров на 5-40 процентов в августе-сентябре. Поводом для скачка станет увеличение себестоимости, подорожание сырья, логистики и рабочей силы.

В то же время глава Союзмолока Артем Белов уточнил, что повышение носит плановый характер и не должно привести к значительным изменениям в ценовой политике отечественных торговых сетей.

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