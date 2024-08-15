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08:32, 15 августа 2024Мир

Южная Корея предложила создать общий орган управления с КНДР

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель предложил создать общий орган с КНДР

Фото: Kim Min-Hee / Pool / Reuters

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель предложил создать общий консультативный орган с КНДР по вопросам экономики, который может позволить начать диалог между двумя государствами и снизить напряженность. Об этом сообщает агентство Reuters.

Однако глава государства подчеркнул, что для этого необходимо урегулировать вопросы с северокорейской ядерной программой. Он также напомнил, что недавно Сеул предлагал гуманитарную помощь Пхеньяну из-за паводков, однако она была отклонена.

«Мы начнем политическое и экономическое сотрудничество, как только Северная Корея сделает хотя бы один шаг к денуклеаризации (...) Диалог и сотрудничество могут привести к существенному прогрессу в межкорейских отношениях»», — рассказал политик.

10 августа южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов объявил, что КНДР снова запустила воздушные шары в сторону Республики Корея. Как известно, обе Кореи уже давно обмениваются воздушными шарами. Например, 6 июня этого года в КНДР полетели воздушные шары с листовками и флеш-картами с южнокорейской музыкой. В ответ на это 8 июня Пхеньян отправил на Юг шары с мусором.

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      Максим Габриелян
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