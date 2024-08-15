Живущий в России голландец спросил соотечественников о Пушкине и удивился ответам

Живущий в России тревел-блогер из Голландии спросил соотечественников и других иностранцев о поэте Александре Пушкине и удивился ответам. Своими мыслями он поделился в личном блоге под названием «Голландец в России» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, его семья в Голландии слышала о Пушкине, однако не читала его стихотворения. Только отец смог похвастаться тем, что изучил одно произведение русского поэта много лет назад. Что касается друзей — большинство из опрошенных тоже знали имя Александра Сергеевича, но не имели возможности ознакомиться с его творчеством.

«У нас в Бразилии я помню четыре российских/советских имени: Ленин, Сталин, Гагарин и Пушкин. Но я никогда не читал его стихи», — рассказал один из друзей голландца.

Блогера удивило, что так мало людей изучали творчество Пушкина, но он нашел этому объяснение. Первая причина — отсутствие перевода, заметил он. «Если не знаешь русский идеально, то примерно 30-40 процентов слов не понимаешь», — объяснил автор.

Кроме того, по его словам, иностранцам не хватает «русского духа», чтобы до конца понять творчество Пушкина.

Ранее этот же блогер проехал по Карелии на поезде «Рускеальский экспресс», оформленном в ретростиле, и описал его фразой «красивее еще не видел».

