42-летняя Алена Водонаева порадовала фанатов фото в плавках

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», телеведущая и блогерша Алена Водонаева показала откровенное фото и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых предстала в укороченной черной футболке, оформленной логотипом американской рок-группы Metallica, и красных плавках с тонкими завязками на талии. При этом она примерила солнцезащитные очки и распустила волосы.

Поклонники оценили внешний вид звезды в комментариях под постом. «Бесподобная», «Шикарная фигура», «Ты такая замечательная», «Ничего не скажешь, все шикарнее и шикарнее», «Королева», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Водонаева захотела похудеть ради свидания со звездой Голливуда. Тогда телеведущая заявила, что с апреля переписывается с зарубежной знаменитостью, не став раскрывать его имя.

