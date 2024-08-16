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19:53, 16 августа 2024Экономика

Крупнейшие торговые сети заморозили цены в Курской области

АКОРТ: «Магнит», X5 Group, «Лента» и Metro заморозили цены в Курской области

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В связи с чрезвычайной ситуацией в Курской области крупнейшие торговые сети России решили временно заморозить цены в своих торговых точках в регионе. Об этом со ссылкой на сообщение Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) пишет РИА Новости.

Сдерживать цены начали «Магнит», X5 Group («Пятерочка», «Перекресток»), «Лента» и Metro. Почти все их магазины продолжили работу, прекращена она лишь в тех районах, где объявлена эвакуация населения и есть прямая угроза безопасности персонала и посетителей, а также нет возможности подвозить товар.

Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев указал, что распределительные центры торговых сетей в Курской области и соседних регионах переведены на специальный режим. Он предусматривает усиленное пополнение запасов товаров первой необходимости. В настоящее время обеспеченность товарами оценивается как устойчивая.

В ассоциации добавили, что с 8 по 13 августа торговые сети передали жителям Курской области в рамках гуманитарной помощи более 300 тонн продуктов и товаров первой необходимости.

Ранее Центробанк рекомендовал финансовым организациям простить долги ипотечникам из Курской, Белгородской и Брянской областей, которые утратили жилье в результате боевых действий.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли границу в Курской области 6 августа, с того момента они контролируют некоторую территорию. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции (КТО). В пятницу, 16 августа, ВСУ разрушили мост через реку Сейм, из-за чего без переправы осталась часть Глушковского района.

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