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06:31, 16 августа 2024Силовые структуры

В Госдуме рассказали о разработке системы для борьбы с телефонными мошенниками

Депутат Свинцов: в РФ разрабатывают систему для борьбы с телефонными мошенниками

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов сообщил, что в России разрабатывается антифрод-система для борьбы с телефонными мошенниками на государственном уровне. Депутат рассказал «Ленте.ру» об особенностях разработки проекта, в функционировании которого примут участие и государственные ведомства, и частные компании.

«Сейчас максимально активно прорабатываются различные интеграции: интеграции мобильных операторов, банков, страховых компаний, разных сервисов, в том числе мессенджеров, чтобы создать совместно с Роскомнадзором систему "антифрод". По информационным потокам будет видно, что если с какого-то номера идет массовый обзвон, то он автоматически попадает во все базы. Это должна быть сквозная система под контролем Роскомнадзора. Сейчас ведутся дискуссии, но технически пока есть определенные сложности. (...) Я рассчитываю, что до конца года все решения будут приняты, при необходимости будет принят дополнительный федеральный закон», — объяснил парламентарий.

Сейчас идет движение в направлении создания вот такой антифрод-системы. Если у оператора связи появится такая информация, он будет обязан незамедлительно внести ее в единую базу, которая также будет обязательно для использования всеми участниками рынка. Механизм — это только автоматизация таких процессов

Андрей Свинцовзампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

Собеседник «Ленты.ру» также назвал главную проблему, которая, по его мнению, усложняет организованный процесс по борьбе с телефонными мошенниками. По словам Свинцова, в России отсутствует единый орган, который был бы ответственен за решение подобных проблем.

«Сейчас у семи нянек дитя без глазу. Все занимаются своими вопросами. У нас много органов, но они отвечают за отдельный элемент общей финансовой безопасности. (...) Думаю, что в эту осеннюю сессию Госдума поставит вопрос о том, чтобы был определен единый орган, (...) который будет аккумулировать всю информацию и понуждать бизнес к принятию определенных ограничительных процессов», — заключил Свинцов.

Ранее стало известно, что народную артистку Ларису Долину обманули мошенники. Они убедили ее продать квартиру в центре Москвы и перевести им деньги со сделки, а также собственные сбережения — всего более 200 миллионов рублей.

Следствием установлено, что злоумышленники находятся на территории Украины. В данный момент на квартиру наложен арест, а курьер, передававшая деньги мошенникам, задержана.

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