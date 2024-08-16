Врач назвала признаки опасного для здоровья арбуза

Бактериолог Сережина: дегустация разрезанных арбузов опасна для здоровья

С наступлением сезона бахчевых важно помнить, что арбузы могут быть не только вкусным и полезным лакомством, но и источником серьезных проблем со здоровьем, рассказала врач-бактериолог медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина. В беседе с «Лентой.ру» она назвала признаки продукта, покупки которого лучше избегать.

По словам врача, один из главных признаков, на который стоит обратить внимание — продажа арбуза в местах несанкционированной торговли. Такие точки продаж часто расположены у обочин дорог, где плоды подвержены воздействию пыли, грязи и выхлопных газов.

Арбузы обладают нежной кожурой, которая легко впитывает вредные вещества из окружающей среды. Таким образом, даже при внешне привлекательном виде, такие арбузы могут содержать опасные для здоровья химические соединения Вера Сережина врач-бактериолог

Бактериолог также подчеркнула, что продукция, реализуемая на стихийных рынках, зачастую не проходит необходимого контроля на содержание вредных веществ. Именно поэтому часто там продают продукцию, которая по разным причинам не допущена к реализации в официальных торговых точках. Арбузы могут быть «напичканы» нитратами, пестицидами и солями тяжелых металлов, предупредила специалист.

Зачастую уличные продавцы привлекают потребителей возможностью продегустировать арбузы. Разрезанные плоды категорически нельзя ни дегустировать, ни тем более покупать Вера Сережина врач-бактериолог

Арбузы должны продаваться в установленных местах торговли или на рынках, где они проходят лабораторный контроль, сообщила собеседница «Ленты.ру». Место продажи должно быть оборудовано прилавком и навесом, а арбузы должны лежать на специальных стеллажах на высоте не менее 20 сантиметров от земли. Плоды должны быть целыми, чистыми и не перезревшими, без трещин или повреждений, через которые могут проникнуть микробы.

Врач добавила, что даже самые качественные арбузы могут стать опасными, если не соблюдать элементарные правила гигиены. «Плоды необходимо тщательно мыть с мылом и щеткой под проточной водой перед употреблением, а разрезанные части хранить исключительно в холодильнике. При этом желательно завернуть его в пищевую пленку или поместить части арбуза в пищевой контейнер, чтобы он не высыхал и не впитывал запахи холодильника. Хранить такой арбуз следует не более одного дня», — заключила она.

Ранее врач-диетолог Российской детской клинической больницы Минздрава России Сабина Карсиева предостерегла от чрезмерного употребления арбузов. Она указала на то, что большое количество сахара в арбузе приводит к сильной гликемической нагрузке на организм, особенно у людей, страдающих сахарным диабетом, а переизбыток антиоксиданта ликопина может спровоцировать тошноту и диарею, особенно у пожилых людей.

