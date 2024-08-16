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01:27, 16 августа 2024Силовые структуры

Арестован фигурант дела подозреваемого в мошенничестве полковника ВДВ

Подчиненный комбрига ВДВ подполковник Фролов арестован по делу о мошенничестве

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Арестован подчиненный командира бригады ВДВ гвардии полковника Артема Городилова, подозреваемого в мошенничестве, Константин Фролов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

Кавалер трех орденов Мужества подполковник Фролов обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Его задержали в Санкт-Петербурге, этапировали в Москву и заключили под стражу. Деталей уголовного дела собеседник агентства не раскрыл.

Командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады полковник Артем Городилов подозревается в мошенничестве. Свою вину он не признал.

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      Марина Совина
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