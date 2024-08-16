Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:08, 16 августа 2024Россия

Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР

Российские войска установили контроль над Сергеевкой в ДНР

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Армия России установила контроль над населенным пунктом Сергеевка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом говорится в сводке Минобороны за период с 10 по 16 августа.

Всего за неделю российские войска заняли три населенных пункта в ДНР. Помимо Сергеевки это Лисичное и Ивановка, уточнили в Минобороны.

В течение недели на указанном участке линии боевого соприкосновения было отражено 20 атак противника. Потери Вооруженных сил Украины составили до 3195 человек.

С 10-го по 16-е августа армия России нанесла 17 групповых ударов по объектам на территории Украины. Их целями были топливные базы, районы сосредоточения резервов противника и другие объекты. Все они были поражены.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Владивосток и Приморье остались без света. На дорогах после отключения светофоров начались массовые ДТП

      Самый популярный фестиваль России объявил о возвращении в 2025 году

      Россиянин привез 50 килограммов таблеток из Таиланда и попался в аэропорту

      «VK Видео» подстроилось под iPad

      В США заявили о потере Украиной большего числа территорий после операции под Курском

      Хорватия введет обязательную двухмесячную воинскую службу

      Исполнителям теракта в «Крокусе» продлили арест

      Россиянин заплатит сотни тысяч рублей из-за шутки на борту самолета

      Глава НАСА почувствовал боль ученых

      Психиатр рекомендовал любителям «гнить в постели» быть осторожными

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше