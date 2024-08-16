Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР

Российские войска установили контроль над Сергеевкой в ДНР

Армия России установила контроль над населенным пунктом Сергеевка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом говорится в сводке Минобороны за период с 10 по 16 августа.

Всего за неделю российские войска заняли три населенных пункта в ДНР. Помимо Сергеевки это Лисичное и Ивановка, уточнили в Минобороны.

В течение недели на указанном участке линии боевого соприкосновения было отражено 20 атак противника. Потери Вооруженных сил Украины составили до 3195 человек.

С 10-го по 16-е августа армия России нанесла 17 групповых ударов по объектам на территории Украины. Их целями были топливные базы, районы сосредоточения резервов противника и другие объекты. Все они были поражены.