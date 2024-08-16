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05:57, 16 августа 2024Мир

Байден заявил о целесообразности проведения повторных выборов в Венесуэле

Президент США Байден поддержал идею проведения повторных выборов в Венесуэле
Джо Байден

Джо Байден. Фото: White House / via Globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что считает целесообразным идею о проведении повторных президентских выборов в Венесуэле. Об этом он рассказал журналистам, пишет РИА Новости.

«Да, я поддерживаю», — обозначил свою позицию политик.

При этом Джо Байден не пояснил, почему придерживается такой оценки.

Выборы президента в Венесуэле прошли 28 июля. Национальный избирательный совет объявил победителем Николаса Мадуро. На следующий день по всей стране разгорелись протесы несогласных с результатами выборов. Так, в Каракасе и других городах начались столкновения между силовиками и манифестантами. За дни протестов были зафиксированы множественные акты вандализма и грабежи.

Ранее издание The Wall Street Journal (WSJ) написало, что Вашингтон в ходе секретных переговоров предложил главе Венесуэлы Николасу Мадуро амнистию для него и его сторонников в обмен на отказ от власти до января 2025 года. Отмечалось, что сделка связана с попыткой улучшить позиции кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис.

В начале августа Генеральная прокуратура Венесуэлы начала уголовное расследование против бывшего кандидата в президенты Эдмундо Гонсалеса и политика Корины Мачадо. Лидеров оппозиции обвиняют в подстрекательстве граждан к мятежу.

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      Марина Совина
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