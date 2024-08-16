Бывший министр российского региона попал под следствие за свой бизнес

СК возбудил дело против экс-замминистра здравоохранения Ингушетии за бизнес

Следователи возбудили уголовное дело против бывшего заместителя министра здравоохранения республики Ингушетия из-за выявленного у него бизнеса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Расследование ведется по статье 289 УК РФ («Незаконное участие в предпринимательской деятельности»).

По данным следствия, в 2020 году подозреваемый в нарушение действующего законодательства участвовал в деятельности коммерческой организации, гендиректором которой являлся его близкий родственник. Через эту подконтрольную фирму бюджет закупил медицинское оборудование на сумму почти 102,5 миллиона рублей. Следствие установило, что закупочная цена была завышена на 17 миллионов рублей. На эту сумму оценен ущерб бюджету республики.

15 августа сообщалось, что бывший министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер частично признал вину по новому делу.