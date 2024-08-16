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20:05, 16 августа 2024Наука и техника

Открыт редкий коричневый карлик

arXiv: открыт редкий коричневый карлик с вытянутой орбитой

Фото: Henderson et al / phys.org

Международная группа астрономов заявила об открытии нового и редкого коричневого карлика TOI-2490 b. Об этом сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

Коричневые карлики представляют собой объекты, занимающие промежуточное положение между планетами и звездами, с массой от 13 до 80 масс Юпитера. TOI-2490 b — новый коричневый карлик, обнаруженный с помощью телескопа TESS. Транзитный сигнал, указывающий на присутствие этого объекта, был идентифицирован в кривой блеска звезды TOI-2490 — звезды главной последовательности G-типа, удаленной от Земли на расстояние 872,5 светового года. Дальнейшие фотометрические наблюдения и измерения лучевой скорости подтвердили природу сигнала.

TOI-2490 b имеет размер, сопоставимый с Юпитером, но его масса составляет около 73,6 массы Юпитера, что соответствует плотности 91,6 грамма на кубический сантиметр. Коричневый карлик совершает один оборот вокруг своей родительской звезды каждые 60,33 дня, находясь на расстоянии примерно 0,31 астрономической единицы. Равновесная температура TOI-2490 b составляет около 464,2 кельвина.

Эксцентричность орбиты TOI-2490 b составляет приблизительно 0,78. Это делает его самым эксцентричным коричневым карликом, обнаруженным в зоне, называемой «пустыней коричневых карликов». Эта зона, находящаяся на расстоянии до трех астрономических единиц от звезды, практически лишена объектов этого класса.

Астрономы предполагают, что TOI-2490 b с самого начала имел вытянутую орбиту. Металличность и возраст коричневого карлика, по мнению ученых, аналогичны параметрам его родительской звезды. Кроме того, наблюдения показали, что температура TOI-2490 b изменяется примерно на 1000 кельвинов по мере его движения по орбите.

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      Александр Еникеев
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