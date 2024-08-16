Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:53, 16 августа 2024Мир

Экс-сотрудник ЦРУ раскрыл план удара Запада по России

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Запад хочет захватить Россию из-за богатых ресурсов
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Запад хочет взять Россию под контроль, чтобы завладеть ее огромными ресурсами. Об этом рассказал экс-сотрудни ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

По его словам, это был тщательно подготовленный план по ослаблению и уничтожению России. Причина, по которой Запад хочет этого, очень проста. Москва обладает богатейшими природными ресурсами. Эта война началась не в 2022 году, а в 2014-м, отметил Джонсон.

Ранее Ларри Джонсон заявил, что на фоне вторжения ВСУ в Курскую область власти США могут рассматривать сценарий смещения президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, «провалившееся наступление» в Курской области стало катастрофическим фиаско для Киева.

Атака ВСУ была лишена какого-либо смысла из-за недостаточного количества ресурсов. Джонсон также выразил мнение, что Украина проиграла в данном конфликте.

Ранее телеканал CNN сообщил, что в команде главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского случился раскол, поскольку подчиненные сомневаются в его способности вести боевые действия против России.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны раскрыло подробности попытки атаки ВСУ на Крым

      На НТВ стартует новое семейное шоу «Чудо». Чем оно удивит?

      Реклама

      В Курской области уничтожили группу украинских штурмовиков в стрелковом бою

      Осужденный в России за госизмену рассказал о вербовке украинской спецслужбой

      Омбудсмен заявила об эвакуации 50 детей из опасных районов Курской области

      Учительницу приговорили к трем годам тюрьмы за секс с 15-летней подопечной

      Женщинам назвали правила секса с мужчинами с большим пенисом

      Кристина Агилера снялась в мини-платье без бюстгальтера для модного журнала

      В Госдуме рассказали о фатальных последствиях поставок западного оружия Украине

      Соседка рассказала о хорошей жизни фигурантки дела об афере с сухпайками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше