Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Запад хочет захватить Россию из-за богатых ресурсов

Запад хочет взять Россию под контроль, чтобы завладеть ее огромными ресурсами. Об этом рассказал экс-сотрудни ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

По его словам, это был тщательно подготовленный план по ослаблению и уничтожению России. Причина, по которой Запад хочет этого, очень проста. Москва обладает богатейшими природными ресурсами. Эта война началась не в 2022 году, а в 2014-м, отметил Джонсон.

Ранее Ларри Джонсон заявил, что на фоне вторжения ВСУ в Курскую область власти США могут рассматривать сценарий смещения президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, «провалившееся наступление» в Курской области стало катастрофическим фиаско для Киева.

Атака ВСУ была лишена какого-либо смысла из-за недостаточного количества ресурсов. Джонсон также выразил мнение, что Украина проиграла в данном конфликте.

Ранее телеканал CNN сообщил, что в команде главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского случился раскол, поскольку подчиненные сомневаются в его способности вести боевые действия против России.