Фанаты возмутились восковой фигурой Тейлор Свифт

Поклонники Тейлор Свифт назвали «злодеянием» ее восковую фигуру в немецком музее

В немецком музее «Паноптикум» представили восковую фигуру певицы Тейлор Свифт. Об этом сообщило издание Billboard.

Фанаты артистки не оценили творение гамбургских мастеров и обрушились с критикой на экспонат, посчитав его совершенно непохожим на Свифт. Кроме того, некоторых возмутил жест, который изображает восковая «Тейлор»: по их мнению, певица никогда не демонстрирует знак сердца таким образом.

«Настоящее злодеяние — это то, как они слепили ее руки! Она никогда не показала бы свою любовь к фанатам таким сердцем», — передает издание переживания одного из поклонников артистки.

Ранее стало известно, что Тейлор Свифт выставила своему жениху обязательное условие для заключения брака.