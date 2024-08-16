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10:29, 16 августа 2024Силовые структуры

Фигурант дела подозреваемого в мошенничестве полковника ВДВ отказался признавать вину

Фигурант дела комбрига ВДВ Городилова подполковник Фролов не признал вину

Фото: Антон Новодерёжкин/Коммерсантъ

Подчиненный командира бригады ВДВ гвардии полковника Артема Городилова, подозреваемого в мошенничестве, подполковник Константин Фролов отказался признавать вину. Об этом сообщает ТАСС.

Фролову предъявили обвинение по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

После оглашения постановления о продлении ему и комбригу Городилову ареста до 19 ноября подполковник заявил, что хотел бы вернуться в зону специальной военной операции. «До этого весь год говорили, что я герой, мы выполняем боевые задачи, сейчас противоречат сами себе», — сказал он.

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      Варвара Митина
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