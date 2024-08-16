Fortnite вернули на iPhone

Игра Fortnite появилась на iPhone для пользователей из Евросоюза

Игра Fortnite от Epic Games вернулась на iPhone спустя четыре года после удаления. На это обратило внимание издание Insider.

Популярная игра в жанре королевская битва появилась в двух сторонних магазинах — Epic Games Store и AltStore PAL. Это стало возможным после того, как Apple разрешила устанавливать на iPhone альтернативные App Store магазины. Американская компания пошла на такой шаг после давления Еврокомиссии (ЕК).

«Мы очень рады и благодарны за европейский Закон о цифровых рынках (DMA). Fortnite наконец-то возвращается на iOS в Европе», — прокомментировал событие генеральный директор Epic Games Тим Суини. Журналисты медиа напомнили, что игра будет доступна только для пользователей из стран Евросоюза (ЕС).

Epic Games анонсировала появление собственного магазина с приложениями на iPhone еще в конце марта, но запуск задержали из-за разногласий Epic и Apple. Корпорация Тима Кука удалила Fortnite из App Store в 2020 году после того, как создатели тайтла добавили в него систему оплаты в обход правил Apple. В ответ Epic Games обвинила компанию в монополизации рынка приложений на iOS.

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