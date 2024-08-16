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20:42, 16 августа 2024Наука и техника

Fortnite вернули на iPhone

Игра Fortnite появилась на iPhone для пользователей из Евросоюза

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Игра Fortnite от Epic Games вернулась на iPhone спустя четыре года после удаления. На это обратило внимание издание Insider.

Популярная игра в жанре королевская битва появилась в двух сторонних магазинах — Epic Games Store и AltStore PAL. Это стало возможным после того, как Apple разрешила устанавливать на iPhone альтернативные App Store магазины. Американская компания пошла на такой шаг после давления Еврокомиссии (ЕК).

«Мы очень рады и благодарны за европейский Закон о цифровых рынках (DMA). Fortnite наконец-то возвращается на iOS в Европе», — прокомментировал событие генеральный директор Epic Games Тим Суини. Журналисты медиа напомнили, что игра будет доступна только для пользователей из стран Евросоюза (ЕС).

Epic Games анонсировала появление собственного магазина с приложениями на iPhone еще в конце марта, но запуск задержали из-за разногласий Epic и Apple. Корпорация Тима Кука удалила Fortnite из App Store в 2020 году после того, как создатели тайтла добавили в него систему оплаты в обход правил Apple. В ответ Epic Games обвинила компанию в монополизации рынка приложений на iOS.

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      Андрей Ставицкий
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