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14:39, 16 августа 2024Экономика

Глава Приморья назвал сроки восстановления электричества в регионе

Глава Приморья: полностью восстановить электроэнергию планируется до конца дня
Олег Кожемяко

Олег Кожемяко. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Полностью восстановить электроэнергию планируется до конца сегодняшнего дня. Сроки восстановления электричества в регионе назвал губернатор Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.

Глава региона сообщил, что свет уже вернули в Лучегорске, Лесозаводске, Спасске-Дальнем, Кировском районе, Большом Камне, Находке, Партизанском и Чугуевском округах, Кавалерове и Арсеньеве. «Сейчас запитывается подстанция "Загородная" во Владивостоке. Полностью подключить всех к электроэнергии планируется до конца сегодняшних суток», — заверил Кожемяко.

Ранее в пятницу, 16 августа, Владивосток и практически весь Приморский край остались без света из-за аварии. Ее причиной стало замыкание на Лучегорской ГРЭС. В результате сбоя часть жителей региона застряла в электричках и лифтах, а у некоторых других сгорела бытовая техника. Помимо этого, в Приморье перестали работать светофоры, а некоторые граждане не смогли попасть в квартиры из-за отключения домофонов.

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