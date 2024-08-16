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20:42, 16 августа 2024Экономика

Заемщиков ликвидируемых банков из Курской области поддержат

АСВ пообещало отсрочку заемщикам ликвидируемых банков из Курской области

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предоставит отсрочку на срок до полугода заемщикам ликвидируемых банков, которые проживают в Курской, Брянской и Белгородской областях. Об этом говорится в Telegram-канале организации.

Причиной такого решения названа чрезвычайная ситуация в регионах. Для того чтобы получить отсрочку, заемщику надо предоставить любой доступный документ, подтверждающий нарушение условий его жизнедеятельности, утрату имущества или его проживание в жилом помещении, которое находится в зоне чрезвычайной ситуации.

Подать заявление можно в период до 31 декабря 2024 года по электронной почте, через «Почту России» или лично в Москве. Узнать подробнее о льготном периоде предлагается на сайте АСВ в разделе «Для заемщиков ликвидируемых банков».

Ранее Банк России рекомендовал финансовым организациям простить долги ипотечным заемщикам из Курской, Белгородской и Брянской областей, которые утратили жилье в результате боевых действий.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли российскую границу в Курской области 6 августа. К настоящему моменту они контролируют часть региона. В пятницу, 16 августа, ими был разрушен мост через реку Сейм, из-за чего без переправы осталась часть Глушковского района. В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.

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      Платон Щукин
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