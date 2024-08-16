Заемщиков ликвидируемых банков из Курской области поддержат

АСВ пообещало отсрочку заемщикам ликвидируемых банков из Курской области

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предоставит отсрочку на срок до полугода заемщикам ликвидируемых банков, которые проживают в Курской, Брянской и Белгородской областях. Об этом говорится в Telegram-канале организации.

Причиной такого решения названа чрезвычайная ситуация в регионах. Для того чтобы получить отсрочку, заемщику надо предоставить любой доступный документ, подтверждающий нарушение условий его жизнедеятельности, утрату имущества или его проживание в жилом помещении, которое находится в зоне чрезвычайной ситуации.

Подать заявление можно в период до 31 декабря 2024 года по электронной почте, через «Почту России» или лично в Москве. Узнать подробнее о льготном периоде предлагается на сайте АСВ в разделе «Для заемщиков ликвидируемых банков».

Ранее Банк России рекомендовал финансовым организациям простить долги ипотечным заемщикам из Курской, Белгородской и Брянской областей, которые утратили жилье в результате боевых действий.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли российскую границу в Курской области 6 августа. К настоящему моменту они контролируют часть региона. В пятницу, 16 августа, ими был разрушен мост через реку Сейм, из-за чего без переправы осталась часть Глушковского района. В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.