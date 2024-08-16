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19:34, 16 августа 2024Спорт

Иностранный футболист оценил уровень образования в России

Ангольский полузащитник Касинтура заявил, что доволен своей учебой в России

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Ангольский полузащитник махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура оценил уровень образования в России. Его слова приводит Sport24.

Касинтура заявил, что в России можно получить хорошее образование. «Из российских вузов выпускается много квалифицированных специалистов, это говорит об уровне. Есть проблемы, но если человек захочет, то он точно сможет получить в России хорошее образование. Лично я своей учебой доволен», — отметил спортсмен.

Хавбек живет в России с 2015 года. Футболист обучался в Институте нефти, газа и энергетики Кубанского государственного технологического университета в Краснодаре.

Касинтура играет за махачкалинское «Динамо» с июля 2023-го. В текущем сезоне он провел шесть матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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      Дарья Коршунова
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