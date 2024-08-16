Кандидат в президенты Молдавии заявил о желании встретиться с Путиным в случае победы

Кандидат в президенты Молдавии от оппозиции захотел встретиться с Путиным

Кандидат в президенты Молдавии от оппозиционного блока «Победа» Василий Боля заявил о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным в случае своей победы, передает РИА Новости.

«С тем, кто является человеком, который идет в авангарде тех изменений, которые на сегодняшний день происходят в мире. Конечно же, с Владимиром Путиным», — заявил политик.

По его словам, Молдавии необходимо восстанавливать взаимоотношения с Россией. Помимо этого, он добавил, что Молдавия, по его мнению, должна быть на стороне тех, кто борется с гегемонией и однополярным миром.

Ранее Боля заявил, что власти Молдавии хотят поставить точку в колонизации страны Западом, изменив конституцию для вступления в Евросоюз. По его словам, другие соглашения, заключаемые страной, могут преобладать над законодательством, но никогда над конституцией.

