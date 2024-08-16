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11:02, 16 августа 2024Путешествия

Курортный город в Крыму остался без света

«Крымэнерго»: жители Алушты остались без света из-за аварии

Фото: Aleksander Lyskin / Globallookpress.com

Жители и туристы в курортном городе Алушта на южном берегу Крыма остались без света. Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Крымэнерго».

Отмечается, что из-за аварийного отключения электричества также нет в селах Лазурное и Виноградное. На месте работает аварийная бригада.

«Планируемое время восстановления электроснабжения — три часа», — сказано в публикации.

Утром 16 августа пробки перед Крымским мостом превысили три часа с обеих сторон. В очереди на проезд до курортного региона скопились 1,2 тысячи машин, примерно столько же автомобилей пытаются покинуть полуостров. При этом ночью объект перекрывали по неизвестной причине.

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      Мария Борисова
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