Пробки перед Крымским мостом превысили три часа с обеих сторон

В очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани находится 1,2 тысячи машин

В очередях перед Крымским мостом с обеих сторон скопилось более 2,3 тысячи автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал, который публикует оперативную информацию по работе объекта.

К 10:00 16 августа в пробке перед пунктом досмотра со стороны Тамани находились свыше 1,2 тысячи машин. Время ожидания превысило три часа. При этом со стороны Керчи скопилось более 1,1 тысячи транспортных средств. Время ожидания также составило свыше трех часов.

Ночью на Крымском мосту приостанавливали движение автомобильного транспорта. Причина не уточнялась.

Той же ночью российские средства противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников над Черным морем. В Минобороны РФ действия Украины назвали попыткой террористической атаки.