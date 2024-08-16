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13:02, 16 августа 2024Россия

Многодетный участник СВО решил проучить семью и оставил их без денег

Многодетный участник СВО заблокировал доступ к зарплатному счету для семьи
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Многодетный участник специальной военной операции (СВО) на Украине решил проучить семью и оставил их без денег, заблокировав доступ к зарплатному счету, пишет MSK1.RU.

По данным издания, на фронт мужчина отправился полтора года назад, чтобы заработать деньги для своей семьи — в Москве у него остались жена и 10 детей, пятеро из которых с инвалидностью.

Со слов супруги, военный давно хотел досрочно расторгнуть контракт с Минобороны, однако ему это не удавалось, кроме того, ему длительное время не предоставляли отпуск.

«Он приехал в июне очень злой — типа я ничего не делаю. С марта меня дергал постоянно», — отметила собеседница издания, добавив, что муж рассказывал, что чуть не лишился несколько раз жизни.

По ее словам, муж обвинил семью в отсутствии помощи, аннулировал банковскую доверенность на нее и пригрозил разводом, теперь ей приходится работать по ночам, чтобы обеспечить семью. Женщина предположила, что на такую мысль его натолкнули сослуживцы.

Как утверждает издание, жена бойца СВО написала президенту России Владимиру Путину с просьбой ускорить расторжение контракта ее мужа с Минобороны. Письмо перенаправили в ведомство.

Ранее в Челябинске чиновники отказали в выплатах многодетному участнику СВО из-за его многолетней службы. Он находится на передовой с 2022 года, а его общий стаж службы по контракту в Вооруженных силах России составляет около 20 лет.

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      Елена Торубарова
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