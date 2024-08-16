На месте крушения российского самолета произошли взрывы

В Иркутской области после падения Ту-22М3 раздался мощный взрыв

На месте крушения российского самолета Ту-22М3 в Иркутской области произошли три взрыва, один из них мощный. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По словам очевидцев, инцидент произошел в районе поселка Михайловка. Пилотов осмотрели медики.

Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в безлюдной местности Черемховского района в Иркутской области вечером в четверг, 15 августа. Всем членам экипажа удалось вовремя катапультироваться. Предварительной причиной аварии названа техническая неисправность.

Пострадавших пилотов госпитализировали в тяжелом состоянии. Одного из них не удалось спасти.